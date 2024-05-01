Чарльз Оливейра: «У Армана Царукяна большое сердце»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) похвалил первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3) за духовитость, проявленную во время их поединка на UFC 300.

«Конечно, в первом раунде ему потребовалось много мужества, чтобы освободиться из захвата. Во втором раунде Арману повезло, что был конец раунда, потому что захват был очень плотным. А в последнем раунде мне показалось, что он заснул, потому что я сильно давил, а Царукян не двигался. Его тело рухнуло и лежало на земле. Но оказалось, что у этого парня большое сердце», — рассказал Оливейра в интервью Full Violence.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.