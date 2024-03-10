Немков считает, что Ян выйдет на победную тропу после победы над Ядонгом: «Надеюсь, он вернет себе пояс чемпиона»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.

«Очень рад, что Петр смог выиграть, и я поздравляю его с этой победой. Надеюсь, что благодаря этому бою он выйдет на победную тропу и вернет себе пояс чемпиона», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

31-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.