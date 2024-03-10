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10 марта, 11:50

Жумагулов оценил победу Петра Яна над Сонг Ядонгом

Виктория Кравченко
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Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов оценил победу Петра Яна над Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.

«Я за Петю искренне рад, прям сильно болел за него и переживал. Так хотелось, чтобы он выиграл, потому что это очень достойный боец. Многие писали про него, говорили всякое, а он вышел и всем все доказал всем. Я очень рад за него.

Оставил ли Петр свои проблемы позади? Я не знаю, какие проблемы у него были. Все нормально. Кто-то говорит, что сытый он, но я бы так не сказал . Считаю, что из последних боев он уступил только Мерабу. Стерлинга и О'Мэлли он победил«, — цитирует Жумагулова «РБ Спорт».

Ян победил Ядонга единогласным решением судей — 29:28 и прервал серию из трех поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-pro-yana-govorili-vsyakoe-no-on-vy-shel-i-vsem-vse-dokazal/
Жалгас Жумагулов
Петр Ян
Сонг Ядонг
UFC
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