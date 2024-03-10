Жумагулов оценил победу Петра Яна над Сонг Ядонгом

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов оценил победу Петра Яна над Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.

«Я за Петю искренне рад, прям сильно болел за него и переживал. Так хотелось, чтобы он выиграл, потому что это очень достойный боец. Многие писали про него, говорили всякое, а он вышел и всем все доказал всем. Я очень рад за него.

Оставил ли Петр свои проблемы позади? Я не знаю, какие проблемы у него были. Все нормально. Кто-то говорит, что сытый он, но я бы так не сказал . Считаю, что из последних боев он уступил только Мерабу. Стерлинга и О'Мэлли он победил«, — цитирует Жумагулова «РБ Спорт».