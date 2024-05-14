Роуз Намаюнас подерется с Мэйси Барбер 13 июля на UFC Fight Night 243

Экс-чемпионка в минимальном весе Роуз Намаюнас (12-6) проведет следующий поединок против четвертого номера рейтинга в наилегчайшем весе Мэйси Барбер (14-2) 13 июля на UFC Fight Night 243. Локация турнира пока не определена.

Намаюнас победила Аманду Рибас единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Бой состоялся 23 марта на UFC on ESPN 53 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Барбер идет на серии из шести побед. В прошлом бою она одолела Катлин Черминару (18-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.