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Сегодня, 16:47

Спарринг-партнер Стрикленда: «Сразу сказал, что Шон неудобный, и не только для Адесаньи»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC и спарринг-партнер Шона Стрикленда Денис Тюлюлин поделился мнением о победе американца над Исраэлем Адесаньей.

— Я не говорил, что он выиграет на миллион процентов, — сказал Тюлюлин «СЭ». — Я сразу сказал, что он неудобный. Боксировать только на руках с ним — это фигня. Так и получилось. Его кривизна такая сыграла. Говорили, что он не дышит — у него пять пятираундовых поединков, во всех дышит хорошо.

— Не было ощущения, что с Адесаньей что-то не так было? Что он был не в себе?

— Так всегда же, ты что! Мне кажется, это из этого разряда, когда выходишь, проигрываешь, все пишут: «Блин, видел, как ты выходишь, сразу так подумал». Это ***! Даже если что-то с ним было — это бои. Понятно, что сегодня он победил, а завтра, если их поставят, может другой победить. Аналитики делают вывод по бумаге, они не знают внутренних процессов. Я считаю, что именно в стойке у других ребят, кто будет боксировать с Шоном, будет такая же тема. Он неудобен не только для Адесаньи, а для любого, кто бьет руками. Единственное, я сам удивился, что он зацепил Адесанью. Обычно он просто натыкивает количеством.

На турнире UFC 293 в Австралии Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Шон Стрикленд победил Исраэля Адесанью. Адесанья снова лишился пояса UFC. Его избил боец, которому не давали ни единого шанса
Денис Тюлюлин
Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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