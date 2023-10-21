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Хамзат Чимаев: где родился боец и за какую страну выступает на UFC 294

Бой Чимаев — Усман начнется примерно в 22.30 мск 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

21 октября боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок против нигерийца Камару Усмана в со-главном событии турнира UFC 294. Их бой на «Этихад Арене» начнется ориентировочно в 22.30 по московскому времени.

Чимаев родился в Чечне 1 мая 1994 года. В 16-летнем возрасте переехал с семьей в Швецию. В сентябре 2023 года стало известно, что 29-летний боец с российскими корнями сменил европейское спортивное гражданство на флаг ОАЭ.

У 36-летнего Усмана по прозвищу «Нигерийский Кошмар» в ММА- 20 побед и три поражения. На счету Чимаева по прозвищу «Волк» — 12 побед в 12 поединках.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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