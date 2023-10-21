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UFC 294: все российские бойцы в карде и кто соперники Махачева и Чимаева

На турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября выступят семь российских бойцов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад» выступят семь российских бойцов. В главном событии вечера смешанных единоборств чемпион легкого веса Ислам Махачев проведет защиту титула с австралийцем Алексом Волкановски.

Все российские бойцы в карде UFC 294

Основной кард

Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия)

Камару Усман (Нигерия) — Хамзат Чимаев (ОАЭ/Россия)

Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия)

Икрам Алискеров (Россия) — Варлей Алвес (Бразилия)

Саид Нурмагомедов (Россия) — Муин Гафуров (Таджикистан)

Ранний предварительный кард

Джин Ю Фрей (США) — Виктория Дудакова (Россия)

Бруно Силва (Бразилия) — Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) (Россия)

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

Смотрите видеотрансляцию поединков основного карда турнира на канале «Матч ТВ» бесплатно с 21.00 мск и платно по подписке в сервисе UFC Fight Pass. Предварительный кард покажет канал «Матч Боец» (с 16.55).

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале

Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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