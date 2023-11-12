Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Махачев — мой земляк, всегда рад за него и за его достижения!»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход Ислама Махачева на первое место в рейтинге UFC вне весовых категорий.

Чемпион организации в легком весе опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе — американца Джона Джонса, который теперь занимает второе место. Замыкает тройку австралиец Алекс Волкановски.

«Это прекрасные новости для меня. Потому что Махачев — мой земляк, всегда рад за него и за его достижения!» — сказал Сулейманов «СЭ».

21 октября в турнире UFC 294 в Абу-Даби Махачев победил Алекса Волкановски в реванше нокаутом в первом раунде.