Биография Хамзата Чимаева: история бойца ММА из Швеции

Жизненный путь известного спортсмена.

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Хамзат Хизарович Чимаев

Прозвище: Волк

Дата рождения: 1 мая 1994 года

Место рождения: Элин-Юрт, Россия

Рост: 188

Вид спорта: ММА

Весовая категория: средняя (84 кг), полусредняя (77 кг)

Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА): 12-0

Детство и юность Хамзата Чимаева

Чимаев родился в селе Гвардейском в Чеченской Республике. Там Хамзат провел свои детские годы. Еще школьником Хамзат начал заниматься борьбой и даже участвовал в местных турнирах. После школы в возрасте 19 лет он переехал в Швецию вслед за своим братом, который перебрался в Мальме тремя годами ранее вместе со своей супругой и детьми.

В 2020 году Чимаев раскрыл «СЭ» эту деталь своей биографии и назвал причины переезда:

«У меня есть еще один брат, у него были проблемы со здоровьем, нам надо было приехать сюда, чтобы его прооперировали. У него была большая гематома на спине, много крови, нужна была операция. Не стали рисковать и делать ее дома. Приехали сюда и так и остались. Операцию сделали, теперь все хорошо».

До того как связать свою жизнь с единоборствами, Хамзат успел поработать на фабрике по производству морозильников и охранником в ночном клубе. Но когда по воле случая оказался на тренировке по ММА, будущий боец UFC всерьез заинтересовался этой дисциплиной.

Фото Global Look Press

Спортивная карьера Хамзата Чимаева

Изначально Чимаев выступал по любителям: в 2017 году он одержал победы в трех поединках. После триумфа на одном из турниров по вольной борьбе боец получил в награду поездку в любой из шведских городов. Чимаев выбрал Стокгольм, где посетил знаменитый зал All Stars, в котором тренировались звезды ММА, такие как Александр Густафссон.

В биографии Хамзата — выступление в таких промоушенах, как FCR, IRFA и Brave CF. После нескольких побед бойца заметили в UFC и пригласили в крупнейшую организацию мира.

Хамзат Чимаев в UFC

Дебют Чимаева в известнейшем промоушене состоялся в июле 2020 года. В своем первом поединке в UFC боец оказался сильнее Джона Филлиса и одержал победу сабмишеном. Спустя 10 дней после дебютного боя Хамзат победил вновь — на этот раз нокаутировал Риса Макки на турнире UFC on ESPN 14.

За три года в промоушене у Чимаева 6 побед, всего в профессиональных ММА — 12 поединков без поражений, из которых 5 выиграны нокаутом.

Завершение и возобновление карьеры Хамзата Чимаева

В марте 2021 года Чимаев в социальных сетях заявил о завершении карьеры. Решение было связано с тем, что боец столкнулся с осложнениями после перенесенного COVID-19. По этой же причине бой Хамзата с Леоном Эдвардсом сначала был отложен, а после сорвался окончательно.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку. Думаю, я уже все. Знаю, что не забрал чемпионский пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Возможно, это расстроит вас, но мои сердце и тело говорят мне закончить. Спасибо моей команде и огромное спасибо UFC», — написал Чимаев.

Спустя три недели после заявления Хамзат решил возобновить карьеру. Сообщалось, что с бойцом связывался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и убедил его продолжить выступления.

«Сюрприз! Возвращаюсь, чтобы всех размазать», — написал Чимаев в социальных сетях.

Фото Global Look Press

Стиль Хамзата Чимаева

Многие сравнивают Чимаева с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В частности, журналист ESPN Марк Раймонди сообщил, что Али Абдель-Азиз (агент Чимаева и Нурмагомедова) называет Хамзата Хабибом 2.0. Правда, сам чеченец с этим не согласен. Перед боем с Джеральдом Миршертом он заявил, что не пытается копировать Хабиба ни в чем: «Он Хабиб, я — Хамзат».

Эксперты также отмечают скорость, агрессивный доминирующий стиль бойца.

Достижения Хамзата Чимаева

— Победитель 12 поединков в профессиональных ММА, 6 — в UFC

— Быстрее всех в новейшей истории UFC (с 2001-го) одержал две победы подряд (за 10 дней)

— Первый в истории боец — выходец из СНГ, который получил послематчевые бонусы в пяти боях подряд с момента дебюта в UFC

— Чемпион Швеции по вольной борьбе 2018 года в весовой категории до 92 кг

Личная жизнь Хамзата Чимаева

Этот пункт биографии Чимаева окутан тайной. О наличии девушки или супруги боец ни разу не говорил. В его социальных сетях присутствуют исключительно спортивные снимки — с тренировок или поединков.

Фото Global Look Press

Где живет Хамзат Чимаев

С момента переезда в 19-летнем возрасте боец постоянно проживает и тренируется в Швеции. Известно, что практически вся его семья также перебралась в эту страну.

В Чечне остался отец Чимаева. Хамзат приезжает в родную республику и общается с ее главой.

Социальные сети Хамзата Чимаева

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