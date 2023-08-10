Биография Хамзата Чимаева: история бойца ММА из Швеции
Хамзат Хизарович Чимаев
Прозвище: Волк
Дата рождения: 1 мая 1994 года
Место рождения: Элин-Юрт, Россия
Рост: 188
Вид спорта: ММА
Весовая категория: средняя (84 кг), полусредняя (77 кг)
Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА): 12-0
Детство и юность Хамзата Чимаева
Чимаев родился в селе Гвардейском в Чеченской Республике. Там Хамзат провел свои детские годы. Еще школьником Хамзат начал заниматься борьбой и даже участвовал в местных турнирах. После школы в возрасте 19 лет он переехал в Швецию вслед за своим братом, который перебрался в Мальме тремя годами ранее вместе со своей супругой и детьми.
В 2020 году Чимаев раскрыл «СЭ» эту деталь своей биографии и назвал причины переезда:
«У меня есть еще один брат, у него были проблемы со здоровьем, нам надо было приехать сюда, чтобы его прооперировали. У него была большая гематома на спине, много крови, нужна была операция. Не стали рисковать и делать ее дома. Приехали сюда и так и остались. Операцию сделали, теперь все хорошо».
До того как связать свою жизнь с единоборствами, Хамзат успел поработать на фабрике по производству морозильников и охранником в ночном клубе. Но когда по воле случая оказался на тренировке по ММА, будущий боец UFC всерьез заинтересовался этой дисциплиной.
Спортивная карьера Хамзата Чимаева
Изначально Чимаев выступал по любителям: в 2017 году он одержал победы в трех поединках. После триумфа на одном из турниров по вольной борьбе боец получил в награду поездку в любой из шведских городов. Чимаев выбрал Стокгольм, где посетил знаменитый зал All Stars, в котором тренировались звезды ММА, такие как Александр Густафссон.
В биографии Хамзата — выступление в таких промоушенах, как FCR, IRFA и Brave CF. После нескольких побед бойца заметили в UFC и пригласили в крупнейшую организацию мира.
Хамзат Чимаев в UFC
Дебют Чимаева в известнейшем промоушене состоялся в июле 2020 года. В своем первом поединке в UFC боец оказался сильнее Джона Филлиса и одержал победу сабмишеном. Спустя 10 дней после дебютного боя Хамзат победил вновь — на этот раз нокаутировал Риса Макки на турнире UFC on ESPN 14.
За три года в промоушене у Чимаева 6 побед, всего в профессиональных ММА — 12 поединков без поражений, из которых 5 выиграны нокаутом.
Завершение и возобновление карьеры Хамзата Чимаева
В марте 2021 года Чимаев в социальных сетях заявил о завершении карьеры. Решение было связано с тем, что боец столкнулся с осложнениями после перенесенного COVID-19. По этой же причине бой Хамзата с Леоном Эдвардсом сначала был отложен, а после сорвался окончательно.
«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку. Думаю, я уже все. Знаю, что не забрал чемпионский пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Возможно, это расстроит вас, но мои сердце и тело говорят мне закончить. Спасибо моей команде и огромное спасибо UFC», — написал Чимаев.
Спустя три недели после заявления Хамзат решил возобновить карьеру. Сообщалось, что с бойцом связывался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и убедил его продолжить выступления.
«Сюрприз! Возвращаюсь, чтобы всех размазать», — написал Чимаев в социальных сетях.
Стиль Хамзата Чимаева
Многие сравнивают Чимаева с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В частности, журналист ESPN Марк Раймонди сообщил, что Али Абдель-Азиз (агент Чимаева и Нурмагомедова) называет Хамзата Хабибом 2.0. Правда, сам чеченец с этим не согласен. Перед боем с Джеральдом Миршертом он заявил, что не пытается копировать Хабиба ни в чем: «Он Хабиб, я — Хамзат».
Эксперты также отмечают скорость, агрессивный доминирующий стиль бойца.
Достижения Хамзата Чимаева
— Победитель 12 поединков в профессиональных ММА, 6 — в UFC
— Быстрее всех в новейшей истории UFC (с 2001-го) одержал две победы подряд (за 10 дней)
— Первый в истории боец — выходец из СНГ, который получил послематчевые бонусы в пяти боях подряд с момента дебюта в UFC
— Чемпион Швеции по вольной борьбе 2018 года в весовой категории до 92 кг
Личная жизнь Хамзата Чимаева
Этот пункт биографии Чимаева окутан тайной. О наличии девушки или супруги боец ни разу не говорил. В его социальных сетях присутствуют исключительно спортивные снимки — с тренировок или поединков.
Где живет Хамзат Чимаев
С момента переезда в 19-летнем возрасте боец постоянно проживает и тренируется в Швеции. Известно, что практически вся его семья также перебралась в эту страну.
В Чечне остался отец Чимаева. Хамзат приезжает в родную республику и общается с ее главой.
Социальные сети Хамзата Чимаева
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