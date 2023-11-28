Волкановски рассказал о своем состоянии после тяжелого нокаута от Махачева

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) заявил, что он восстановился после тяжелого поражения от действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1), и теперь готов к новому вызову.

«У меня только что был первый спарринг, — рассказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Очевидно, что я должен был следовать всем стандартам после сотрясения мозга. Так что я соблюдал все процедуры до мелочей. Теперь мы можем отправиться в путь. Чувствую себя очень хорошо. Никаких болей, никаких симптомов. Так что мы работаем. Очень благодарен команде, которая меня поддерживает. Моя команда и врачи имели дело с тысячами сотрясений мозга, так что они убедились, что я соблюдал все необходимые протоколы. Приятель, я чувствую себя отлично. У нас еще много времени до начала лагеря. Теперь я смогу влиться в полноценный тренировочный график».

Волкановски подерется с Илией Топурией (14-0) 17 февраля 2024-го на UFC 298 в Анахайме, США.