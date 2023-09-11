Даниэль Кормье: «Адесанья не должен вновь драться за титул»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что экс-чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья (24-3) должен взять паузу и отдохнуть от боев.

«Я отметил, что Адесанья выглядел не лучшим образом. Мне кажется, что он устал [от активной работы], — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Поэтому я не буду настаивать на том, чтобы он снова получил титульный бой. Я не думаю, что Иззи должен драться за пояс следующим.

Иззи нужно немного передохнуть. Он должен отдохнуть, дать дивизиону встряхнуться, а потом вернуться, потому что такое постоянное желание быть готовым к боям такого уровня — это перебор. Этого никто не выдержит. Нельзя драться с самыми опасными, самыми лучшими бойцами в мире три раза в год, из года в год.

Если говорить о том, что будет дальше, то я считаю, что Дрикус дю Плесси заслужил титульный бой. Он заслужил возможность побороться за пояс. Можете себе представить, как Дрикус сейчас ругает себя за то, что не принял бой с Адесаньей? Безумно. Он должен получить титульный бой.

Единственный вариант, при котором он не получит титульный бой, — это если Хамзат Чимаев просто уничтожит Пауло Косту, и тогда мир начнет сходить с ума, умоляя дать Хамзату Чимаеву возможность побороться за пояс. Начинается новый этап в этом дивизионе. Каждый раз, когда один из действующих чемпионов теряет свой пояс, все начинается сначала».

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.