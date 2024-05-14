Петр Ян быстро восстанавливается после травмы колена

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян восстанавливается после тяжелой травмы колена. Он тренируется и планирует провести бой до конца 2024 года.

«Петр восстанавливается быстрыми темпами. Он проводит тренировки, поддерживает форму. Как и планировалось, до конца года планируется его следующий бой», — сказал собеседник ТАСС.

10 марта Ян победил Сун Ядуна единогласным решением судей. 20 марта россиянин успешно перенес операцию на крестообразной связке и мениске.