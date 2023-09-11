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Сегодня, 09:52

Джо Роган отреагировал на победу Стрикленда над Адесаньей

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган поделился эмоциями после победы Шона Стрикленда (28-5) над Исраэлем Адесаньей (24-3) на UFC 293.

«Я думаю, что Шон забрал все раунды, — сказал Роган на своем подкасте. — Это просто безумие. Иззи мог выиграть один раунд. Мог, но не думаю, что выиграл. Все эти значимые удары в статистике — это все ерунда. Это удары ногами, которые чекаются, вы не можете считать их значимыми ударами. Посмотрите, чем все закончилось.
Нужен реванш. Это 100 процентов большие деньги, и это было бы разумно сделать. В каком мире мы живем! Шон сделал это. У него на талии красуется чемпионский титул UFC в среднем весе, он победил лучшего в расцвете сил. И это после того как он проиграл Перейре... Невероятно, просто невероятно».

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

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