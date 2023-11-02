Брендан Шауб: «Нганну нокаутирует Джонса»

Экс-боец UFC Брендан Шауб (10-5) считает, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) победит экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) по правилам MMA.

«Я думал, что Джон Джонс побьет Франсиса, после того как увидел, что он сделал в бою с Сирилом Ганом, — сказал Шауб на своем YouTube-канале. — Когда я смотрел поединок Франсиса и Фьюри, я думал: «О, он побьет Джона». Он побьет Джона в ММА. Я думаю, он его нокаутирует.

Я не понимал, насколько он хорош. Я знал, что он хорош, но я не думал, что он настолько талантлив. Я знал, что он фрик-атлет, но я не знал, что он боксер мирового класса, способный побить величайших в истории. Это безумие.

В том, что мы не увидим бой Франсиса и Джона, вина UFC. Джон выбыл, Стипе ждет Джона, и эти двое скоро завершат карьеру. У нас есть бой Тома Аспиналла и Сергея Павловича, но лучший тяжеловес сейчас не в UFC. Лучший тяжеловес-боксер и боец MMA не в UFC. Кто вообще побьет Франсиса?»

Тайсон Фьюри (34-0) победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.