Джо Роган: «Волкановски следует взять паузу»

Комментатор UFC Джо Роган считает, что действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) после поражения действующему чемпиону в легком весе Исламу Махачеву (25-1) должен взять время на восстановление.

«Конечно, он восстановится, — сказал Роган на подкасте The Joe Rogan Experience. — Я не могу дождаться, когда он вернется в строй, но иногда, когда тебя так нокаутируют, тебе действительно нужно отдохнуть, потому что он получил серьезную травму. Я имею в виду, что если вы посмотрите на этот удар в голову, то это был удар прямо в висок, прямо в боковую часть головы. Это очень неприятное место. Он получил очень сильный удар. Ему следует немного отдохнуть».

Махачев в реванше c Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.