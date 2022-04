«Ты не представляешь, скольких докторов я обманул». Как Майкл Биспинг дрался, не видя одним глазом

Очень мужественный человек.

В октябре 2019 года экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг во время подкаста Believe You Me вынул из правой глазницы протез глазного яблока. Так мы узнали, что у британца есть серьезные проблемы со зрением — правым глазом Биспинг ничего не видит. Травму он получил в январе 2013 года — в бою с Витором Белфортом. Бразилец уронил Майкла левым хайкиком, а затем добил. Биспингу не нравится Белфорт — но не из-за их боя, а из-за лицемерия («Он везде говорил об Иисусе и Боге, а сам обманывал людей, читерил и забирал их здоровье и деньги. Он конченый подонок, который прикрывался верой в Бога»). Несмотря на проблемы с глазом, Майкл стал чемпионом. Но уже через два года после выигрыша титула завершил карьеру — из-за риска ослепнуть.

В марте Биспинг стал гостем знаменитого подкаста комментатора UFC Джо Рогана, рассказав о своих неприятностях с глазом: как понял, что есть большая проблема, как обманывал UFC, как дрался с такой серьезной травмой, осознал, что с боями пора завязывать.

Биспинг: — Меня Ник Ньюэлл (однорукий боец. - Прим. «СЭ») не злит. Злит то, что ему разрешают драться с одной рукой, а мне с одним глазом — нет.

Роган: — Тебе так и сказали — что нельзя драться с одним глазом?

Биспинг: — Все верно.

Роган: — Мне всегда было интересно узнать об этом в подробностях. Это же случилось после боя с Витором Белфортом?

Биспинг: — Да, первые признаки проявились после этого боя. Потом ситуация становилась все хуже и хуже. Помню, как во время тренировки не увидел одним глазом свою руку, и это стало поводом для обращения к доктору. Потом я провел бой с Аланом Белчером (в апреле 2013 года, Биспинг победил единогласным решением судей. - Прим. «СЭ»). Зрение ухудшалось, и я обратился к доктору. Он сказал, что у меня отслоение сетчатки. Доктор разобрался с моим глазом, вернул сетчатку на место, но все равно со временем состояние глаза стало еще хуже.

Роган: — А как же ты смог обойти докторов и подраться с Жоржем Сен-Пьером (Биспинг проиграл Сен-Пьеру удушением в ноябре 2017 года. - Прим. «СЭ»)?

Биспинг: — Пришлось и врать, и жульничать, гнать пургу. Ты не представляешь, сколько докторов я обманул.

Жорж Сен-Пьер на подкасте Steve-O: «Нет. Я знал, что с одним его глазом есть какие-то проблемы, но не знал, что целый глаз у него просто не видит. Это какое-то безумие. Я думаю, Биспинг — ментально сильнейший боец в истории UFC. Он и где-то рядом Тони Фергюсон».

Роган: — Все же как тебя допускали к боям?

Биспинг: — Потому что в UFC проверяют не самым лучшим образом. (Смеется.)

Роган: — Зачем ты так сильно рисковал своим здоровьем и состоянием глаза?

Биспинг: — Все просто. Я только переехал в Штаты и зачем-то купил огромный и достаточно дорогой дом. Я испытывал финансовый недостаток, и мне нужны были деньги, чтобы обеспечить себя и семью. Поэтому пришлось рисковать.

Роган: — И самое безумное — что ты выиграл титул чемпиона UFC в среднем весе, выходя на бой фактически с одним глазом... И это с помощью твоей лжи (Биспинг стал чемпионом в июне 2016 года, нокаутировав Люка Рокхолда. - Прим. «СЭ»).

Биспинг: — Да, и я очень сильно боялся в то время. Причиной завершения моей карьеры стал разговор с доктором. Он сказал, что я ослепну, если травмирую свой нормально видящий глаз.

Роган: — И, если не ошибаюсь, случилось что-то тревожное после одного из твоих последних боев.

Биспинг: — Да, речь о бое с Келвином Гастелумом, после которого я завершил карьеру (бой состоялся в ноябре 2017 года в Шанхае, спустя три недели после боя с Сен-Пьером, Биспинг проиграл нокаутом. - Прим. «СЭ»). Что бы ни происходило с моим глазом тогда, я был слишком самоуверенным. Тогда я пропустил тяжелые удары.

Я сидел на вечеринке после турнира. Каждый раз, когда я смотрел налево и возвращал голову в исходное положение, я видел световые вспышки. Я сидел в баре, все вокруг танцевали и пели, а я неожиданно начал плакать. Я понимал, что высок риск того, что я ослепну. Даже если они успешно прооперируют меня, я все же несколько месяцев не смогу видеть. Эти мысли не давали мне покоя, и я плакал. Я такой: «Черт, не хочу, чтобы люди видели меня рыдающего», потому что, во-первых, я гордый человек, во-вторых, люди могли подумать, что я плачу из-за проигрыша. Какого черта я должен плакать из-за проигрыша, когда я на грани того, чтобы лишиться зрения?

Потом я поднялся к себе в номер, за мной пришли Джейсон Перилло и еще один мой друг. Мы выпили и вроде как забыли обо всем этом. Была безумная ночь в Шанхае. Помню, как летел обратно из Шанхая, мне захотелось воды, и я повернул голову в сторону стюардессы и в этот раз снова увидел белые вспышки, и я такой: «Черт, это случилось снова!» Проанализировав все, я пришел к тому, что пора завершать карьеру.

Роган: — Это какое-то безумие, что ты смог построить успешную карьеру, выступая лишь с одним глазом. Сколько боев ты провел в таком состоянии?

Биспинг: — Около десяти.

Роган: — Безумие! И ты выиграл титул!

Биспинг: — Да. Вот еще в чем дело: я проиграл Рокхолду в первом бою (бой состоялся в ноябре 2014 года в Сиднее, Биспинг проиграл удушением гильотиной. - Прим. «СЭ»). Тогда в бою я ослеп, и это случилось по причине того, что в последний день тренировочного лагеря перед вылетом в Австралию я пытался поймать одного спарринг-партнера на кимуру, и во время этой попытки этот гребаный человек нанес мне удар коленом, чтобы уйти от захвата и выбраться из партера. Когда я прилетел в Австралию, мне наложили швы над здоровым глазом. Помню, в день боя, до того как попасть на арену, ко мне подошел работник UFC и забрал меня к доктору, чтобы обследовать мой глаз. И я такой: «Боже мой, что же делать...» Для меня это был большой стресс, ведь мало того что я дрался с одним глазом, так мне еще приходилось врать докторам. Я мог отгреметь по полной в любой момент, понимаете? Благо все оказалось куда проще, чем я думал. Доктор сказал, что хочет убрать швы над здоровым глазом, так как со швами не выпускают на бой.

Но на первой минуте боя случился казус. Люк ударил головой — не знаю, умышленно это было или нет. Мне хотелось бы верить, что неумышленно, но все же факт остается фактом — был нанесен удар головой. И самое плохое — я начал мочиться кровью прямо из глаза. Я стал тереть рукой окровавленный глаз и в один из этих моментов пропустил удар ногой в голову. Я не видел этого удара. Не хочу ничего отнимать у Люка, потому что так или иначе он победил меня красивой гильотиной. Однако принять поражение я не мог, потому что понимал, что будь с глазом все в порядке — я был бы способен на большее. Я не мог отпустить то поражение, поэтому всячески пытался реабилитироваться, потому что понимал, что выступлю лучше. Это выглядит как оправдание, но такова правда.