«Принимаю душ 5-6 раз в день, считаю себя чистоплотным». Сочное интервью Андрея Орловского

Андрей Орловский перед боем с Джейком Коллье на UFC Vegas 53 рассказал про диету на гречке

Сидит два месяца на гречке.

В ночь на 1 мая Андрей Орловский подерется с Джейком Коллье на UFC Vegas 53. Хоть белорусский ветеран и вышел впервые с 2015 года на серию в три победы подряд, мерить его нынешнюю карьеру турнирной динамикой и задачами — слишком мелко. Орловский уже как несколько лет вступил на территорию абсолютных исторических рекордов и борется только сам с собой за их обновление.

Поединок в субботу станет для него 38-м в UFC — больше в истории промоушена только у Джима Миллера (39). Если Андрей победит, то по количеству побед в истории промоушена (23) будет делить первое место с Дональдом Серроне и тем же Миллером. Также в случае победы Орловский с 7 выигрышами будет на втором месте после Рэнди Кутюра по количеству побед в UFC, одержанных после наступления 40 лет. 4 февраля 2019-го белорусу исполнилось 40 лет, и с того времени он одержал 6 побед в UFC — только вдумайтесь!

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Годы и рекорды Орловского не меняют — интервью его по-прежнему не бывают скучными, харизматично-грубоватая манера делает любой ответ живым, сочным и интересным. За пару дней до боя «Спорт-Экспресс» созвонился с легендой, чтобы обсудить стероиды Франсиса Нганну, пение гимна в американских школах, принятие душа 5-6 раз в день и новую диету с двумя месяцами на гречке.

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— Впервые с 2015-го вы идете на трех победах подряд. С чем связываете выход на такую победную серию в 43 года?

— Да господи, просто по-серьезному начал относиться ко всему. Вот и все.

— По-прежнему держите этот брутальный режим чемпиона — подъем в 5 утра по четырем будильникам?

— Да, но, к сожалению или к счастью, только три раза в неделю. В 4.45 я поднимаюсь, у меня будильники стоят в зависимости от того, где я ночую — дома или на съемной квартире. Потому что если тренировка в 6 утра, то я еду на съемную квартиру, там мне на полчаса поближе ехать. Будильники стоят 5.15, 5.20, 5.25, каждые 5 минут.

— Не надоело так рано вставать?

— Нет, я готов к этому, если это приносит свои результаты. Почему бы и нет? И тем более этот ранний подъем мне потом в течение дня экономит много времени, чтобы в трафике не стоять, не разъезжать туда-сюда, доспать в течение дня.

— В UFC сейчас резко набирает Том Аспинэлл, пять побед подряд. Вы ему дали самый упорный бой, единственный, кто не проиграл ему в 1-м раунде, причем этот раунд вы вполне и выиграли даже. Он показался вам каким-то особенным талантом?

— Да нет, я на себя зол больше за то, что какой-то ерундой заниматься начал, даже не сопротивлялся против его удушающего. Бои идут, дерусь, потихонечку, медленно двигаюсь к своей цели.

— Как он вам в стойке?

— В стойке он молодец, в порядке, достаточно быстрый, реакция хорошая и мощные удары. Он все же тяжелый вес [природный тяж].

— Удивились, как легко он разделался с Александром Волковым?

— Честно говоря, да. Я немножко другого ожидал. Не в плане борьбы, а в плане ударки и... Ну да. Случилось как случилось.

«Принимаю душ 5-6 раз в день, считаю себя чистоплотным»

— У вас в середине нулевых была шикарная шевелюра. Не скучаете по ней?

— Нет. Потому что во Флориде сейчас жарко, а я считаю себя чистоплотным, моюсь после каждой тренировки плюс утром и вечером. Грубо говоря, в день 5-6 раз принимаю душ. Для волос это не совсем хорошо, плюс уход, плюс... Нет, спасибо. Я вижу, как моя жена ухаживает за своими волосами, — мне это точно не надо. 30-40 минут проводить утром и вечером — нет, спасибо, я лучше отдохну.

— Какой образ Орловского у вас любимый — лысый в конце 1990-х, длинноволосый в середине нулевых, короткостриженый?

— Да блин, на каждый период времени свой Орловский. Да какая разница, главное — оставаться жизнерадостным и целеустремленным. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, у меня это было на протяжении двадцати плюс лет. Я делаю то, что люблю делать, все для этого у меня есть, и пока не собираюсь останавливаться.

— У вас же уже старший сын учится в школе?

— Четвертый класс заканчивает, младшему четыре года будет через месяц.

— Вот хотел спросить... В США же есть такая традиция — дети перед началом уроков поют гимн и (Орловский делает удивленное лицо)... Нет такой традиции разве?

— Первый раз слышу. Я догадываюсь, к чему вы ведете (смеется), давайте обойдем это стороной.

— У нас просто вводят такое [с 1 сентября], теперь дети будут гимн петь перед началом уроков.

— Я читал. Поверьте мне, я читаю новости, я в курсе того, что происходит не только в Америке и Белоруссии, но в России и дальше-дальше.

— То есть в США, оказывается, нет такой традиции?

— Перестаньте. Нет, конечно. Я не знаю, по крайней мере, у моего сына этого нет.

«Нганну на стероидах. Руку на отсечение не дам, но палец дам»

— Вы в том году написали под одним постом UFC о Франсисе Нганну: «Steroid f***k». Что имели в виду?

— Ну я готов... Руку на отсечение не дам, но палец дам, безусловно. Просто я в последнее время очень много читаю и разговариваю, какие есть признаки, косвенно подтверждающие, что человек был на чем-то, что USADA не одобряет. Вот и все.

— А в Нганну какие признаки выдают это?

— Не важно. Если я ошибаюсь, я извиняться точно не буду. Но мне кажется, что я не ошибаюсь. Я просто видел [его] фотографии до того как... Он якобы переплыл с Африки, плыл-плыл и куда-то приплыл. В ту же самую Францию. Одна фотография. И спустя какое-то время — другая.

— Вас вообще удивляет, как выглядят новые тяжи — Нганну, Ган: огромные, тела как у бодибилдеров, быстрые?

— Ган практически такой же был [раньше]. Мне кажется, он чистый. Он скоростной, он красавчик. А к Нганну немножко есть вопросики.

— А вы сами до прихода USADA пробовали все эти штуки, экспериментировали?

Я ж ни разу не был пойман, правильно? Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Если я сейчас буду говорить «нет» — ну чего кого-то переубеждать, кто считает, что да? В 20 лет я мог весь день пахать, ночь гулять, а потом на следующий день опять пойти тренироваться. Сейчас я выбираю. И считаю, что, слава богу, для своего возраста я выгляжу неплохо. Сейчас я нашел более профессиональных диетологов, именно правильных специалистов по строению тела. Я видел результат их работы. Я сразу сказал им: «Даже если что-то есть у вас, какая-то мысль закрадывается [дать стероидов], я, как говорил Мюллер, под колпаком». Поэтому — однозначно нет. Мне пока нравится, диета у меня отличная.

Никогда не думал, что можно сделать тест и выявить такое количество продуктов, которые на данный момент ваше тело просто не переваривает. Грубо говоря, как это по-русски... Mold... Плесень — плесенью покрывается изнутри, если вы те или иные продукты употребляете. Я сейчас кое-что исключил и хочу посмотреть, каков результат будет в субботу. На этой программе сижу два месяца. Грубо говоря, из того, что мне можно есть, из советских продуктов я два месяца сижу на гречке. Мне жена варит гречку, в пакетиках, знаете, быстроразваривающаяся. В пакетиках, 5-7 минут она варится. Я в день съедаю около пачки этой гречки, сколько там пакетиков в ней... В русском магазине меня в лицо знают: «Опять за гречкой пришли?» — «И за гречкой тоже».

— Вы в декабре пощекотали нервы российским болельщикам, когда выложили фото с Алджамейном Стерлингом.

— Меня привезли на мероприятие UFC, мы были guest-fighters, и люди, которых я уважаю, с кем дружен, сказали: «Все нормально, никакого хейта [фотографируйся]». Тем более я за это получаю деньги. Во втором бою я поставил деньги на Яна и проиграл.

— А как вам сам второй бой и решение судей?

— Вы знаете, я видел карточки не только судей, а всех этих специалистов, которые сидели там и считали удары, очки, тейкдауны и т. д. и т. п., — 14 человек отдало Стерлингу и 2 только Яну.

— А вы лично как считаете, кто выиграл?

— Да какая разница, как я считаю (смеется). Факт остается фактом, Ян проиграл.

«Ковингтон — мерзопакостный типок»

— Вторую молодость сейчас переживаете не только вы, но и Вячеслав Дацик. Готовы с ним подраться по боксу?

— По боксу — да, почему нет? Ну давайте все оставим на потом, я, слава богу, под контрактом в UFC, у меня он только начался, поэтому... Неизвестно, где будет Дацик, где буду я через какой-то промежуток времени. За деньги я с ним готов подраться, все же имеет свою цену.

— Недавно Колби Ковингтон выиграл у вашего хорошего товарища Хорхе Масвидаля...

— ... А потом в ресторане проиграл (смеется).

— То есть вы в ресторанной сцене на стороне Хорхе? (Масвидаль напал на Ковингтона сзади и исподтишка ударил, выбил зуб. — Прим. «СЭ»)

— Я в любом случае на стороне Хорхе. Мое мнение: Ковингтон — он такой мерзопакостный типок.

— То есть это не его образ, он и в жизни такой?

— Да, да. Я вам скажу больше — если бы я не поехал в Техас на охоту, я бы, может, каким-то макаром тоже оказался в этом ресторане. А может быть, и нет, я не знаю (смеется). Но разбирательство там идет, и, как бы я ни считал, что Хорхе прав, это ему во что-то выльется сто процентов.

— Каким вы видите поединок в субботу и какие дальнейшие планы?

— Это все зависит от UFC, мне, прежде всего, надо выиграть у своего соперника, он моложе меня на 10 лет, он агрессивный, рвется в бой постоянно. Так что... шаг за шагом, а там поглядим, все зависит от UFC. А, безусловно, после боя — домой, к семье, дети скучают, я скучаю.