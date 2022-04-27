Вырубил непобежденного за 20 секунд, воспитывался в легендарном клубе. Кто такой Петр Романкевич

Восходящая звезда ММА?

29 апреля в Москве состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в соглавном событии встретятся экс-боец UFC Хадис Ибрагимов и белорусский тайбоксер Петр Романкевич.

Ибрагимов — двукратный чемпион Европы по боевому самбо, бывший чемпион М-1 в полутяжелом весе. В UFC он проиграл четыре боя из четырех, но Хадису всего-то 26 — впереди большая часть карьеры, и шанс вернуться в лучший ММА-промоушен мира ему еще наверняка представится. Сейчас же Ибрагимов — чемпион лиги HFC MMA в тяжелом весе. В ней же выступает и Романкевич.

Петр начал заниматься тайским боксом довольно поздно — в 17 лет, в родном Минске, в легендарном клубе «Чинку». Туда его привел брат — тайбоксер Денис Ганчаренок. «Брат всегда был моим кумиром, — говорит Романкевич в интервью «СЭ». — Я смотрел на его медали и понял, что тоже нужно связать жизнь с этим. И он привел меня к тренеру Василию Шишу. Мне понравилось. Я тогда при росте 195 см весил 67 кг. В 2007-м стал вторым на первенстве города — и пошло».

В 2012-м Романкевич выиграл Кубок мира в разделе К-1 (версия WAKO), в 2016-м стал чемпионом Европы, выступал на турнирах ТНА и WTKF. Сейчас у Петра есть предложение от One Championship — промоушена, который активно развивает направление тайского бокса. И все же времена, когда тайбокс и кикбоксинг были на пике популярности, уже давно позади. Поэтому Романкевич и решил попробовать себя в ММА. В HFC MMA он провел уже два боя. В декабре Петр нокаутировал Остемира Одижева, а в марте — ранее не побежденного Ислама Каримова, причем уже на 20-й секунде поединка: Романкевич показал, что хочет выбросить внутренний лоу-кик, а сам сразил соперника левым хуком.

«Я стараюсь драться нестандартно. Я планировал левый прямой с разножки, но зашел левый боковой. Это была заготовка. Но что наш бой обсуждать? Его как такового не было», — отмечает Романкевич.

Петр признает: в 31 год ему будет сложно овладеть борьбой на высоком уровне. Но над борьбой он активно работает — вместе с белорусским бойцом ММА, борцом греко-римского стиля Кириллом Грищенко. Также Романкевич регулярно проводит сборы с ветераном ММА Сергеем Харитоновым.

Перед боем между Романкевичем и Ибрагимовым возникла перепалка в соцсетях. Однако на пресс-конференции они пожали руки и не сказали в адрес друг друга ни одного грубого слова. «Бой нужно поджечь, разогреть, — говорит Романкевич. — Это же шоу, и люди ждут от нас не только боя, но и минимального трештока. Но мы с Хадисом привыкли не языком трепать, а выходить и доказывать все на деле. Да, небольшая перепалка была. Но мы не переходили грани».

Хадис Ибрагимов и Петр Романкевич. Федор Успенский, Фото «СЭ»

По словам Петра, он видел лишь один бой Хадиса — чемпионский в HFC MMA, против Хусейна Адамова (Ибрагимов победил единогласным решением судей). «Парень хорошо дышит, мощный, — констатирует Романкевич. — Но в нашем бою придется работать только руками, что для него непривычно. Хотя мне сказали, что он КМС по боксу. Так что какая-то боксерская тактика у него в голове будет. Но, думаю, он в любом случае захочет срубить меня сразу».

Не исключено, что и следующий бой Романкевича будет против Ибрагимова — за титул в HFC MMA. Но многое зависит от того, как пройдет их поединок в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Для Петра этот бой станет вторым в профессиональном боксе. Он дебютировал в сентябре 2020 года, а его соперником был камерунец Кристиан Вуапи, проигравший в России порядка 20 профбоев в ММА и боксе (и ни разу не выигравший). Поединок сложился странно: первый раунд прошел в легком темпе, а на второй Вуапи выходить отказался. «Мы с Сергеем Харитоновым провели хороший сбор, а бой... Если честно, я не понял, что это было, — рассказывает Романкевич. — Вуапи же вообще не хотел на него выходить. К нему врачи приходили, туда-сюда... Дебют тогда, откровенно говоря, не состоялся. Все посмеялись с того боя. Но я не выбирал себе соперника. Кого мне дали — с тем я и боксировал».

Второй боксерский бой Петр провел в ноябре 2020-го в Минске — против иранца Сейедмехди Хоссейни. Романкевич победил нокаутом в первом раунде. «Мне говорили, что это серьезный кикбоксер из Ирана. Вышел такой бык 125-килограммовый. На фейс-ту-фейс на меня так посмотрел, что я подумал, что он меня порвет. Нашел, что у него под 50 тысяч подписчиков, а в ютубе ничего не нашел. Подумал: какая-то темная лошадка. В итоге вышел [на ринг], один раз дал, и бой закончился. Поединок с Хадисом же будет очень серьезным».

Билеты на турнир можно купить здесь.