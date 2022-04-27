Подвиг азербайджанского тренера. Он спас юных армянских бойцов в день Сумгаитского погрома

Трогательный рассказ ветерана ММА. Он ищет героя уже много лет, но безрезультатно.

Мартин Малхасян — один из самых заметных бойцов российских турниров второй половины 1990-х — первой половины 2000-х. Он не был искрометным ударником. Да и вообще не был ударником. Зато если забирался сопернику за спину и брал шею в захват — освободиться было крайне трудно. Если верить Tapology, Малхасян выиграл удушением сзади 11 боев. Однако в Tapology внесены лишь 38 его профессиональных боев. По словам Мартина, у него их больше 100.

Сейчас Мартину 47 лет. С карьерой бойца он завязал в 2007-м, занимается гостиничным бизнесом, живет в Витязево (Анапа), куда перебрался в 1995-м из Армении. Родился же Малхасян в Азербайджане — в поселке Кушчу, что в Дашкесанском районе. В статистических базах, в «Википедии» указано, что Мартин родился в 1976-м, но это не так — на самом деле в 1974-м. В 1988-м он и его семья были вынуждены бежать в Армению.

В перестройку армяно-азербайджанский конфликт приобрел новую остроту, что через некоторое время привело к военным действиям. В конце февраля 1988-го же в городе Сумгаит (25 км от Баку, на побережье Каспийского моря) произошел так называемый Сумгаитский погром — беспорядки на этнической почве, сопровождавшиеся массовым насилием в отношении армянского населения. По официальным данным, погибли 32 человека. По неофициальным — сотни. И как раз тогда, в конце февраля 1988-го, в Сумгаит приехал 13-летний Малхасян — на соревнования по греко-римской борьбе.

«Я родился в Дашкесанском районе, там раньше были армянские поселки, армянские районы, — рассказывает Малхасян в интервью «СЭ». — У нас стояли многовековые церкви, школы были. Но все поломали. Тяжело, больно. Мы иногда с женой смотрим через спутник места, где я родился и жил. Смотрим — аж плакать хочется.

Я в Азербайджане занимался греко-римской борьбой — с 12 лет. На одном чемпионате мы с братом боролись в финале. Это было в Сумгаите в 1988-м. После чемпионата тренер, Эльдар Меллем, взял меня и еще двоих ребят — Хачика и Аветиса, посадил в такси и привез к себе домой. В этот вечер в Сумгаите была резня. Тренер нас спас... Да, он — азербайджанец. Мог бы оставить нас, и нас тоже уничтожили бы. Но он был человеком с большой буквы. Вытащил нас, привез домой. Сказал отцу: «Твоих сыновей забрал и обратно привез». С того дня хочу его найти, но не могу. Его звали Эльдар, но фамилию уже не помню, прошло много лет. Мы называли его Эльдар Маллем».

Вскоре Малхасяны уехали в Армению. «У сестры было три ребенка — мальчик и две девочки, — говорит Мартин Малхасян. — Мальчику — пять лет, девочкам — два и три года. Я с ними зашел в вертолет, и нас увезли в Армению. Оставили в аэропорту. Я угол нашел, чтобы детей не потерять. Ни одежды, ни хлеба — ничего. Кто-то подходил и хотел помочь, а я не хотел. Отвечал: «У меня есть сила, могу сам зарабатывать». У меня двоюродный брат случайно проезжал рядом, остановился и забрал нас. Мы приехали в Армению. Я три года там учился. Первый год учился в поселке Аревшат, брат отдал меня на дзюдо и самбо».

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