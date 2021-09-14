В ночь с 25 на 26 сентября 2021 года в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер единоборств на турнире UFC 266.

В главном бою за титул UFC в полулегком весе подерутся действующий чемпион Александр Волкановски и второй номер рейтинга Брайан Ортега.

Полный кард турнира UFC 266

Основной кард:

Александр Волкановски (Австралия, 21-1-0) — Брайан Ортега (США, 15-1-0, 1 NC), полулегкий вес, титульный бой;

Валентина Шевченко (Киргизия, 21-3-0) — Лорен Мерфи (США, 15-4-0), женский наилегчайший вес, титульный бой;

Ник Диас (США, 26-10-0, 1 NC) — Робби Лоулер (США, 28-14-0, 1 NC), средний вес;

Кертис Блейд (США, 14-3-0, 1 NC) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам, 12-2-0), тяжелый вес;

Джессика Андраде (Бразилия, 21-9-0) — Синтия Калвилло (США, 9-1-1), женский наилегчайший вес.

Предварительный кард:

Марлон Мораес (Бразилия, 23-7-1) — Мераб Двалишвили (Грузия, 13-4-0), легчайший вес;

Дэн Хукер (Новая Зеландия, 20-10-0) — Насрат Хакпараст (Германия, 13-3-0), легкий вес;

Шамиль Абдурахимов (Россия, 20-5-0) — Крис Дакас (США, 11-3-0), тяжелый вес.

Ранний предварительный кард:

Манон Фирот (Франция, 7-1-0) — Майра Буэно Сильва (Бразилия, 7-1-1), женский наилегчайший вес;

Карл Роберсон (США, 9-4-0) — Ник Максимов (США, 1-0-0), средний вес;

Мэттью Семелсбергер (США, 8-3-0) — Мартин Сано (США, 0-0-0), полусредний вес.

Бой Волкановски — Ортега: главное о поединке, кто фаворит

32-летний Александр Волкановски владеет поясом в полулегком весе с 14 декабря 2019 года, когда на турнире UFC 245 отобрал его у Макса Холлоуэя. Против него же у австралийца была первая защита летом 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ), которая завершилась спорной победой Волкановски раздельным решением. Тот поединок многих не оставил равнодушным, в том числе президента UFC Дана Уайта, призвавшего отменить результат боя. Несмотря на это, боец сохраняет за собой пояс и ожидает второй защиты. В настоящий момент Волкановски идет на серии из 19 побед, 9 из которых были добыты в UFC.

30-летнему Брайану Ортеге во второй раз предстоит подраться за титул в UFC. Первая попытка оказалась неудачной: американец не справился с ранее упомянутым Холлоуэем, потерпев единственное поражение в карьере. Вернуться в титульную гонку Ортеге удалось убедительной победой над Корейским Зомби — Чон Чхан Соном на UFC Fight Night в октябре 2020 года.

Изначально Волкановски и Ортега должны были сойтись в марте на UFC 260, но поединок был перенесен из-за положительного теста на коронавирус у австралийца. В апреле бойцы были объявлены главными тренерами команд шоу The Ultimate Fighter 29, и титульный поединок между ними должен стать кульминацией сезона.

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Волкановски. Коэффициент на его победу составляет около 1,55. При этом шансы Ортеги оцениваются ниже — 2,55. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 50,0.

Вероятность досрочной победы одного из бойцов невелика, коэффициент на такой исход — 2,05, а вариант, при котором поединок продлится все пять раундов, — 1,75.

Исход с победой болевым/удушающим приемом или после добровольной сдачи соперника оценивается с коэффициентом 5,00 (вариант нет — 1,17). При этом ставка на нокаут/технический нокаут/дисквалификацию имеет в линии коэффициент 3,00 (вариант нет — 1,40).

Шевченко — Мерфи: информация о бое, защитит ли титул Пуля из Киргизии

33-летняя Валентина Шевченко завоевала титул в наилегчайшем весе 8 декабря 2018 года в бою с Йоанной Енджейчик. С тех пор уроженке Бишкека удалось пять раз защитить свой пояс, в случае победы над Лорен Мерфи она выйдет на чистое второе место в истории женского дивизиона UFC по количеству побед в титульных поединках. Рекорд по этому показателю принадлежит бразильянке Аманде Нуньес (9), которая является единственным бойцом, имеющей победы над Шевченко в UFC.

38-летняя Лорен Мерфи пусть и идет на серии из пяти побед, но найдется ли среди зрителей ММА тот, кто всерьез рассчитывает на победу американки в дебютном титульном бою? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Шевченко безоговорочным фаворитом. Сделать ставку на Валентину Шевченко можно коэффициентом 1.05. Победа Мерфи доступна за 11.0, ничья — за 75.0.

Диас — Лоулер: главное о реванше ветеранов UFC

Третьим по значимости событием в карде, но безусловно одним из самых ярких станет поединок между Ником Диасом и бывшим чемпионом UFC Робби Лоулером. Этот бой будет усладой для олдскульных фанатов ММА, ведь он станет реваншем.

Первый поединок между Диасом и Лоулером состоялся 17 лет назад — 2 апреля 2004 года на турнире UFC 47. Тогда победу нокаутом во втором раунде одержал Диас.

Этот бой состоится в полусредней категории и станет вторым со-основным событием из 5 раундов в истории UFC, не имеющим статус титульного. Ранее пять раундов вне главного события провел младший брат Ника Диаса — Нейт, который в июне на UFC 263 проиграл единогласным решением Леону Эдвардсу.

В этом поединке нельзя назвать фаворита. 38-летний Ник Диас не выходил в октагон с 2015 года, когда его поединок с Андерсоном Сильвой был признан несостоявшимся и результат был аннулирован после положительного теста бразильца на дростанолон и андростерон и положительного теста Диаса на наркотики. При этом 39-летний Лоулер идет на серии из четырех поражений. Его последняя победа датирована июлем 2017 года.

UFC 266: где смотреть прямую трансляцию, во сколько начало

Трансляции всего турнира UFC 266 будут доступны на платформе промоушена UFC Fight Pass. Также смотреть бои в прямом эфире можно на UFC ТВ.

Три боя раннего предварительного карда 26 сентября покажет UFC Fight Pass, начало трансляции запланировано на 1.00 по московскому времени.

UFC Fight Pass, сервисы Wink и More.tv, а также «Интерактивное ТВ» «Ростелеком» начнут трансляцию турнира с трех боев предварительного карда, который стартует в 3.00. Начало основного карда запланировано в 5.00.

UFC 266: результат боев Волкановски — Ортега и Шевченко — Мерфи

Поединки Волкановски — Ортега и Шевченко — Мерфи, как и любые другие титульные бои в UFC, будут длиться пять раундов по пять минут.

Победитель может быть определен досрочно — нокаутом или техническим нокаутом, болевым или удушающим приемом, дисквалификацией одного из соперников. В другом случае победителя назовут судьи — единогласным или раздельным решением.