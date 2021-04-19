Интервью перед боем.

В ночь на 25 апреля чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко попробует провести пятую подряд успешную защиту титула в бою против Джессики Андраде на UFC 261.

Для того, чтобы понимать, на пороге какого достижения стоит Валентина, достаточно сказать, что в истории промоушена было 83 дивизионных чемпиона, и только десять из них смогли успешно защитить титул пять раз подряд: Тито Ортиз, Джон Джонс, Андерсон Силва, Мэтт Хьюз, Жорж Сен-Пьер, Жозе Альдо, Деметриус Джонсон, Аманда Нуньес, Ронда Роузи и Йоанна Енджейчик.

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На этот раз — в связи с истощением оппозиции в наилегчайшем весе — промоушен бросает на Шевченко недавно поднявшуюся из соломенного веса Джессику Андраде. Хотя Андраде очень маленького роста (156 см — второй самый низкорослый чемпион в истории UFC после Карлы Эспарзы, 155 см), ни в коем разе нельзя сказать, что она идет драться против тех, кто гораздо крупнее ее. Бразильянка сама в свое время спустилась на две категории вниз, успев провести семь боев в легчайшем весе UFC. Очень мощная, сбитая, с врожденной силой удара (одна из немногих девушек, у кого есть однопанчевый нокаут в UFC) и довольно специфическим стилем — всегда идет вперед, размахивая, как молотом, тяжеленными хуками, но никогда не вымахиваясь и не уставая. Есть у Джессики и один очень опасный инструмент в атакующей борьбе — это фирменные слэмы, одним из которых она нокаутировала Роуз Намаюнас и стала чемпионкой в мае 2019-го.

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В последних боях Андраде заметно добавила и в технике защиты в стойке — начала делать много уклонов головой, что внесло значительную разницу в том же противостоянии с Роуз. Если в первом бою Джессика всего 17 раз увернулась от панчей соперницы, то в реванше — уже 386. Это сказалось и на ущербе — в первом бою Роуз быстро разбила лицо сопернице, а в реванше с осложнениями и закрытым глазом с трудом дотянула до гонга. Конечно, как бы ни прибавила в последних боях бразильянка, разница в технике с Валентиной все равно почти бесконечная: Шевченко можно назвать самым техничным ударником в принципе в истории всех ММА — мужских и женских.

Подумайте сами, на каком уровне ударная техника Валентины, если в реванше с Нуньес — с Нуньес! — она за 25 минут не дала сопернице довести толком ни одного опасного удара в голову, а сама доводила такие сложнейшие комбо как супермен-панч + правый лоукик. Со времен Сен-Пьера на примере Валентины мы впервые видим, чтобы чемпион так стабильно и успешно бил супермен-панч.

Трудно понять, как Андраде сможет сокращать дистанцию с Валентиной для своих тяжелых ударов — пока мы не видели, чтобы в стойке кто-то держал Шевченко на невыгодной для нее дистанции и перебивал руками (разве что мини-эпизодами — Холли Холм). Она блестяще двигается, контратакует, очень быстро перемещается, владеет плотнейшими ударами с обеих рук (левый прямой и правый хук — два лучших панча Валентины), метким бэкфистом, убойнешими киками в корпус и голову. Бросить ее слэмом будет очень тяжело, потому что Валентина сильнее физически, чем Роуз, и сама блестяще владеет дзюдо и ММА-борьбой.

В прошлом бою мы видели, как огромная и очень сильная Дженнифер Майя вязала Валентину, переводила и контролировала, но Андраде все-таки сильно поменьше Майи, да и техника контроля в грэпплинге у нее не на том же уровне.

Возможно, могут внести интригу: 1) панчи Джессики по корпусу — в прошлом бою она неожиданно завалила таким очень сильную Кэтлин Чукагян (уступая ей в росте 19 см!); 2) ее непредсказуемые наскоки сквозь все контратакующие заграждения (хотя Вэйли Чжан, к примеру, бразильянку за такой наскок наказала); 3) возможно, какие-то эксперименты со сменой темпа и отказом от агрессивного давления в пользу более осторожного рисунка боя.

« Спорт-Экспрессу» удалось созвониться с Валентиной и поговорить с ней за несколько дней до ее пятой защиты титула. Хотя UFC поставило нас в жесткие рамки (не больше 15 минут на интервью), кое-что важное и интересное мы успели-таки спросить.

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— С чего началось ваше утро сегодня?

— Утро обычно начинается с тренировки. У нас еще идет здесь идет акклиматизация — в Лас-Вегасе на три часа меньше, чем во Флориде. Обычно, когда мы в Лас-Вегасе тренируемся, у нас тренировки начинаются рано, в 8 утра, но здесь это будет слишком рано (т. е. 5 утра по времени Лас-Вегаса. — Прим. «СЭ»). Но так все наши утра одинаковые — начинаются с тренировки.

— Помните, когда в последний раз было выгорание и не хотелось вставать и идти тренироваться?

— Это происходит в каждом тренировочном лагере. Когда каждый день спарринги, тяжелые нагрузки, это нормально — не хотеть вставать утром и идти тренироваться, потому что ты знаешь, что нужно будет напрягаться, переступать через себя. Здесь идет характер, либо ты идешь и делаешь, либо «ой, я сегодня не пойду, мои биологические часы показывают, что я не готов к тренировке». Здесь закалка и качество бойца. Не скажу, что такое выгорание редкость.

— Вы живете в Вегасе, где находится UFC PI — один из лучших восстановительных центров в мире. Что из восстановления конкретно для вас лучше всего работает — массаж, баня, криосауна, ледяные ванны?

— UFC PI — замечательное фасилити, где есть все для спортсмена. Я все время прохожу физиотерапию там. После каждой тренировки, если что-то встало не туда, специалисты поставят обратно, и на следующую тренировку ты пришел как новенький. Команда нутриционистов там отличная — постоянно спрашивают, как самочувствие, может, витаминов каких дать. Я лично не использую бани, сауны, горячие и холодные ванны. Каждый человек смотрит, как это конкретно влияет на него. Кто-то привык с детства все время в бане париться — для него это нормально. Для меня баня не работает, я делаю много физио.

— Вам в марте исполнилось 33 года. Чувствуете какие-то негативные возрастные изменения?

— Я еще не подошла к такому варианту, чтобы чувствовать какие-то изменения из-за возраста. Не считаю, что 30 с чем-то лет — это черта, где могут проходить какие-то изменения. Это идеальный возраст, когда ты в физической форме замечательной и есть огромный опыт.

Это квинтэссенция, когда у тебя есть и силы, и опыт, и настрой, и оценка, все вместе взятое. Говорить, что в 30 лет уже все, — это смешно. В 30 лет все только сходится вместе.

— В UFC сменился технический спонсор, теперь всю форму производит Venum, а не Reebok. Как вам новая форма и дизайн?

— Мы были первыми, кто его пощупал, потрогал, померил. UFC снимали проморолик для Venum, и как раз я, моя сестра, еще два парня — мы принимали участие. Мы были сами первыми, кто пощупал эту форму. Она красивая, она хорошая, она приятная на ощупь. Форма Reebok также была приятной. За все годы, которые они работали с UFC, они довели все модели до идеала. Ты приезжал на бой, и новый комплект тебе идеально подходил, нигде не тянуло, не нужно было ничего подбирать. Сейчас мы снова проходим этап, когда нужно дорабатывать под себя. Материал тянущийся, но фасон более облегающий.

Форма от нового техспонсора UFC — компании Venum.

Это, конечно, сказывается, потому что ты можешь захотеть размер побольше. Ты привык, что у Reebok у тебя был размер small или medium, а здесь, так как модель облегающая, ты захочешь, чтобы пошире было, и уйдешь в medium или large. Эти технические доработки будут происходить в течение нескольких последующих турниров. Но, думаю, Venum мне будет нравиться так же, как и Reebok.

— Вас удивило, как легко Андраде нокаутировала такую сильную соперницу, как Чукагян?

— Не скажу, что прям удивило, но да, ожидала другого исхода поединка, а случился вот такой удар. Это говорит о ее мощности удара, говорит о том, что нужно быть везде осторожным, чтобы не допускать таких случайностей. Я отношу такой удар именно к случайностям. Это не был подготовленный удар, это просто произошло, и все.

— У Андраде очень специфический стиль, тяжело было под нее найти спарринг-партнеров?

— Да, стиль, конечно, специфический. Вперед-вперед, много боковых, много по корпусу, и через весь этот шквал ударов заходить в борьбу, бросать соперника и что-то с ним там дальше делать. Естественно, мы учитываем всю специфику и работаем в соответствии с этим. Даже если спарринг-партнеры те же, что и всегда, мы просим их работать в такой манере.

— Она нокаутировала Роуз Намаюнас слэмом. Считаете такой бросок угрозой для себя?

— Джессика делала этот бросок и с Йоанной, и с другими, но что касается Розы, в данной ситуации у нее были заплетены руки. Она хотела из броска выйти на кимуру, сразу взяла на прием, и при падении у нее просто не было защиты. Все руки были отключены. Но если ты знаешь, что такое может произойти, то даже если тебя оторвали, бросили и ты летишь на пол, но думаешь о правильной защите, то шансы на исход как у Розы сокращаются. Нужно быть готовым ко всему, внимательным к этим броскам. Естественно, мы их рассматриваем, такие броски, потому что она делает их постоянно.

— До боя 11 дней (разговор был 13 апреля), на какой день, по вашим расчетам, должен прийтись ваш физический пик?

— Обычно неделя перед боем является кульминационной, когда последние долгие спарринги, потом они сокращаются до одного, двух, максимум трех раундов. Эта неделя решающая.

— Вы первый чемпион со времен Сен-Пьера, кто так активно и эффективно использует супермен-панч. Это довольно опасный удар. Сколько его нарабатывали, прежде чем применить на высоком уровне?

— Я начала его практиковать еще очень-очень давно. Я начинала с тхэквондо ITF, это северокорейский вид тхэквондо, мое первое единоборство. Мы очень часто использовали эту технику. 27 лет назад я начала применять этот удар и до сих пор его использую.

Супермен-панч Валентины Шевченко в поединке с Лиз Кармуш.

— Для тайбоксера вы редко используете дистанционные локти. Считаете такой локоть слишком рискованным видом удара?

— О нет, это очень эффективный удар, который может принести большой ущерб сопернику. Но здесь нужно смотреть, подходит ли эта техника конкретно под тебя. Я стараюсь такие удары применять, если только вижу, что нет риска. Но тайские колени и локти очень эффективны, и нужно знать еще и защиту от них в идеале (смеется).

— Вы человек очень позитивный и улыбчивый, но в то же время чувствуется в вас стержень. Мой коллега Илья Андреев общался с вами в Вегасе и сказал мне: «Валентина — воительница, чувствуется железный характер». Можете ли вы заплакать в принципе? Когда плакали последний раз, кстати?

— Так сразу и не скажешь (смеется). Вот такая черта характера, стараюсь, даже если что-то происходит, не поддаваться эмоциям и начинать искать выход из ситуации. Истерикой и слезами делу не поможешь. Не знаю, просто так сложилось, что за счет единоборств, за счет того, что каждый день ты должен себя перебарывать на тренировках, мой характер настроен на выход из ситуации.

Даже если что-то неблагоприятное, надо найти способ сделать положение более-менее. Жизнь такая, что не будет всегда все хорошо, — я к этому привыкла уже, позитивный настрой у меня всегда и все побеждает.

— Ваш турнир впервые за год пройдет при полностью открытых трибунах. Рады?