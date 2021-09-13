«Жизненные ценности меняются, и это очень плохо. Очень плохо и грустно».

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18 декабря на турнире Open FC в Москве экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов (21-7 в ММА, 2-0 в боксе) проведет боксерский бой с бывшим чемпионом WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым (25-5 в боксе).

11 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему бою, Багаутинов упомянул интернет-мема Мурада (настоящее имя — Исрапил), обманувшего таксиста Вадима Иванова на 400 рублей (видео доступно на одноименном ютуб-канале потерпевшего). «Чтобы стать знаменитым, достаточно швырнуть таксиста», — сказал он с сожалением. В интервью «СЭ» 36-летний Багаутинов более подробно рассказал, что думает насчет Мурада. Также Али поделился мнением по поводу нападок Александра Емельяненко на брата Федора и сообщил, когда может завершить карьеру в ММА.

— Вы на пресс-конференции OPEN FC упомянули Мурада, обманувшего таксиста. Идея пришла спонтанно?

— Идея в голову пришла по ходу пресс-конференции. Сейчас о нем говорят как о человеке, который сделал какой-то подвиг. Молодежь, чтобы получить известность, может брать с него пример. И вам встречный вопрос: вы считаете, что это правильно?

— Лично я считаю, что нет.

— Я тоже считаю, что это неправильно. Тем более он взрослый человек, должен показывать правильный пример. Поэтому во время интервью [на пресс-конференции OPEN FC] в голову пришло, что нужно это осветить. Человек взрослый должен показывать правильные примеры, а не так, чтобы кинуть человека и о нем узнали. Мы с Русланом Проводниковым собираемся подраться, чтобы помочь людям, а про нас говоря так, будто есть какой-то подвох. Ищут подвоха, пытаются залезть оттуда-отсюда и сказать, что мы хотим заработать деньги. Нет, мы не хотим заработать, мы хотим помочь — и не важно кому.

Почему плохие примеры освещают, делают из этих людей звезд? А из таких людей, как Руслан, и остальных, кто занимается благотворительностью, все что-то плохое хотят извлечь. Я этого не понимаю.

Нашлись хейтеры, которые мне написали: «Ты зачем земляка осветил?» Дагестанец, чеченец, ингуш или русский — кто бы он ни был, он должен оставаться мужчиной и показывать правильные примеры для молодежи.

— Почему Мурад стал таким редким исключением? Обычно, когда человек совершает плохое дело, его критикуют очень сильно, а его называют легендой, героем...

— Не знаю... Если швырнуть таксиста, который зарабатывает на хлеб и кормит семью, — это разве геройство? Я тогда не знаю... Жизненные ценности меняются, и это очень плохо. Очень плохо и грустно.

— Оказавшись, допустим, в одном лифте с Мурадом, что бы вы ему сказали?

— Ничего не сказал бы. Зачем он мне нужен, чтобы что-то ему говорить? Кто он такой, чтобы я ему что-то говорил? Я думаю, после этих видео, где я о нем говорю, может быть, у него ко мне появятся вопросы. Если он у меня что-то спросит, я ему отвечу. А так зачем мне ему что-то говорить? Мне ему нечего говорить.

— Каким одним словом могли бы описать Мурада?

— Неуч. Просто он подает плохой пример молодежи. Подобные примеры вызывают у молодежи такой адреналин: «Давайте мы тоже так сделаем. Может быть, мы тоже где-то засветимся и нас узнают». Это нехороший пример.

Так что, Мурад... Кто-то мне написал: «А вдруг он покаялся?» Мурад, если ты покаялся, ты мужчина. Я просто не видел этого интервью (в интервью Асхабу Тамаеву он признал, что был не прав. — Прим. «СЭ»).

— Али, что хуже: обмануть вот так таксиста или, как Александр Емельяненко, выразить заинтересованность в проведении боя с родным братом?

— Наверное, это своего рода хайп. Я не думаю, что они будут драться друг с другом. Я знаю и Федора лично, и Александра. Может быть, Александр решил так хайпануть — уже не знает, с кем драться. Как говорят, если хочешь стать знаменитым, кинь вызов фамилии Емельяненко (улыбается). Но я уверен, что этого боя никогда не будет. Они все равно братья. Кровь свою роль сыграет, и ни один из них не поднимет руку друг на друга.

— Ваше отношение к личности Александра Емельяненко?

— Несмотря на то что он ведет плохой, нездоровый образ жизни, он продолжает заниматься спортом. Многие берут с него пример не как с человека, который употребляет спиртное, а как с хорошего спортсмена. Абсолютно нормально отношусь к нему. Если убрать вот это лишнее, Александр — золотой человек. Я знаю, о чем говорю.

— Будете смотреть бой Александра против Артема Тарасова (состоится 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело»)?

— Конечно, я буду смотреть поединок Емельяненко с Тарасовым. Я считаю, что бой сложится в пользу Александра — на его стороне размеры.

Я был на пресс-конференции Тарасова с Емельяненко, слушал, что они говорили. Оба заряжены, оба хотят драться, и мне будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Думаю, Александр победит нокаутом в третьем раунде — или техническим, или чистым.

— Вы стояли у истоков зарождения поп-ММА, когда Амиран Сардаров (блогер, проводивший турниры «Битва За Хайп». — Прим. «СЭ») устраивал первые поединки. Что поменялось с тех пор в этой индустрии?

— Не скажу, что я стоял у истоков поп-ММА, потому что тогда я на ту пресс-конференцию («Шоу без названия» Амирана, Багаутинов был там перед боем с Вартаном Асатряном в Fight Nights. — Прим. «СЭ») попал чисто случайно. Меня попросили, и, когда увидел, что там творится, я сказал себе: «Зачем я сюда пришел?» И я поставил условие: если пресс-конференция пройдет в рамках чего-то приличного, то я буду сидеть и разговаривать, а если нет — на меня не обижайтесь. Потому что на меня смотрят родители, братья, сестры, дети, и я себе не позволю сидеть и открывать по-грязному рот в адрес какого-либо человека. Тогда это все только начиналось. Я говорил, что поп-ММА не имеет никакого отношения к спорту, но сейчас вижу абсолютно нормальные пресс-конференции. Я был на них. Раскручивают пацаны бой — молодцы.

В голых кулаках начинают более спортивное что-то добавлять, спортивный интерес. Считаю, что тем, кому нечего делать, и тем, кто хочет попасть в профессиональный спорт, можно там начать — это хорошая площадка. Молодежь, газуйте (улыбается).

— Но не в случае Емельяненко, который, добившись успеха в спорте, пробует себя в поп-ММА?

— Считаю, что здесь у Александра просыпается не инстинкт спортсмена, а инстинкт бизнесмена. Имя себе он заработал, а теперь имя работает на него. Что тут непонятного? (Улыбается.) Молодец. Я только рад за него.

— Что вам даст бой с Русланом Проводниковым, если убрать в сторону тот факт, что вы занимаетесь благотворительностью?

— В первую очередь я, наверное, исполню свою мечту. Разделить ринг с чемпионом мира по боксу среди профессионалов — для меня лично это дорогого стоит. Почувствовать себя профессиональным боксером, надеть шорты, боксерки, пройти полную боксерскую подготовку и выйти на ринг с настоящим профессионалом — я горжусь этим. Если я выиграю, то это, конечно, будет жирным плюсом в моей карьере. Если же проиграю — это не станет минусом.

— Допускаете, что после отработки контракта с Brave FC вернетесь в UFC?

— Сейчас уже очень много дел появилось. Сейчас ухожу немного в бизнес. Многие вещи, которые есть, я не могу совместить со спортом. Ну, если, конечно, будет возможность такая, то я перейду [в UFC], но если не будет хорошего предложения, то я уже не перейду. Отработаю контракт и потихоньку буду уходить на пенсию. Буду промоутером бойцов. У меня есть молодая команда, которая будет выступать в поп-ММА и профессиональных турнирах, таких как Open FC. Есть много других предложений. Буду давать дорогу молодым. Есть много перспективных ребят, с которыми я собираюсь работать.