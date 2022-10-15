Шуаев после поражения от Пономарева показал сопернику неприличный жест и бросил бутылку

Российский боец Юсуп Шуаев не сдержал эмоций после поражения от соотечественника Григория Пономарева в главном поединке турнира AMC Fight Nights 115.

После остановки боя он показал средние пальцы в сторону соперника, а также бросил бутылку. Команде Юсупа пришлось вмешаться, чтобы успокоить бойца.

Тем не менее, спустя несколько минут Шуаев принес извинения за свой поступок, сославшись на эмоции.

«Я извиняюсь перед всеми болельщиками, кто в меня верил, кто поддерживал. Перед друзьями, честно сказать, не по кайфу. Какой бы я злой ни был, простите, это эмоции. Гриша, поздравляю. Я реванш буду просить, но не знаю, дадут или нет. Прямо сейчас и здесь я у тебя требую реванш и готов сделать фэйс-ту-фэйс», — сказал Шуаев.

Это был второй бой между бойцами. В первом техническим нокаутом во втором раунде победил Шуаев.