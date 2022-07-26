Шон Брэди дал прогноз на бой Махачева и Оливейры

Непобежденный полусредневес UFC Шон Брэди (16-0) считает, что Чарльз Оливейра (33-8) сумеет одолеть Ислама Махачева (22-1) на UFC 280 в Абу-Даби.

«Трудно ставить против Ислама, но я люблю Чарльза за все, что ему пришлось пройти, чтобы достичь того, чего он достиг, — сказал американец в интервью Helen Yee Sports. — Последним, кто победил Чарльза, был мой товарищ по команде Пол [Фелдер], так что я буду болеть за Чарльза. Думаю, он сделает свое дело, потому что у него больше инструментов для победы. Я буду на этом турнире, и, надеюсь, мне разрешат посидеть у клетки, чтобы насладиться этим сражением».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).