Турнир ACA 175 пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в пятницу, 17 мая. Вечер ММА начнется в 16.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск. В главном событии ивента россиянин Павел Гордеев проведет поединок в легком весе против белорусского бойца Артема Дамковского. Также в этот вечер состоится бой между российским бойцом Алексеем Полпудниковым и Лэнсом Палмером из США.

Трансляцию турнира в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт промоушена АСА. Следить за поединком можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

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