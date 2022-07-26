Мокаев: «Пимблетт сказал, что я не должен представлять Англию, потому что я здесь не родился»

Мокаев рассказал, что не уважает Пэдди Пимблетта за его отношение к иммигрантам

21-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) рассказал, что не уважает Пэдди Пимблетта (19-3) за его отношение к иммигрантам.

«Мне не нравится этот парень Не хочу говорить о нем слишком много, — сказал Мокаев в интервью The MMA Hour. — В 2019 году он написал в Twitter, что я не должен представлять Англию, потому что я здесь не родился. Мол я не должен поднимать британский флаг. Он говорит плохие слова о грузинах, об иммигрантах, что им не рады в Великобритании. И люди поддерживают этого придурка. Это неправильно».

Мокаев одолел Чарльза Джонсона (11-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Пимблетт победил Джордана Ливитта (10-1) сабмишном во втором раунде на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.