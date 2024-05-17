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Сегодня, 14:30

Магомед Магомедов — Пэтчи Микс: где смотреть трансляцию боя

Магомедов и Микс подерутся в турнире Bellator Champions Series 2
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Магомед Магомедов.
Магомед Магомедов.
Фото Global Look Press

17 мая российский боец ММА Магомед Магомедов в Париже (Франция) проведет поединок с американцем Пэтчи Миксом в турнире Bellator Champions Series 2. Спортсмены сразятся за титул в легчайшем весе промоушена. Турнир начнется в 19.00 по московскому времени.

Бой между Магомедовым и Миксом на арене Accor стартует около 23.30 мск. В прямом эфире видеотрансляцию их поединка покажут по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий вечера смешанных единоборств Bellator Champions Series Paris.

32-летний Магомедов по прозвищу «Тигр» на профессиональном уровне в ММА одержал 20 побед и потерпел 3 поражения. У 30-летнего Микса в смешанных единоборствах — 27 побед и 1 поражение.

Bellator: новости и обзоры поединков, интервью бойцов и тренеров, расписание турниров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Магомед Магомедов
Bellator (Беллатор)
Пэтчи Микс
ММА
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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