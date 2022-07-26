Шон Брэди дал прогноз на бой Чимаева и Диаса

Непобежденный полусредневес UFC Шон Брэди (16-0) предполагает, что непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) без проблем справится с 37-летним американским полусредневесом UFC Нейтом Диасом (20-13).

«Думаю, Хамзат победит. Мне трудно это говорить, потому что я люблю Диаса, но Хамзат победит, — сказал американец в интервью The Schmo. — Думаю, Нейт просто хочет уйти, поэтому он готов драться с кем угодно, чтобы расторгнуть контракт и добиться своего. Если Хамзат победит, то он будет следующим претендентом на пояс».

Также Брэди заявил, что предстоящий бой чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) и Леона Эдвардса (19-3) будет конкурентоспособнее, чем думают люди.

«Их первый бой был близким, — подчеркнул Брэди. — Результат боя будет зависеть от того, кто из них за эти годы стал лучше. Думаю, Леон покажет более конкурентный бой, чем думают люди».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Усман и Эдвардс подерутся 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.