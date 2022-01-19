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Сегодня, 16:55

Шлеменко: «Не думаю, что Хабиб расстроится, что его не включили в список лучших бойцов UFC»

Антон Иванов
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Боец ММА Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в тройке величайших бойцов за историю лиги по версии главы абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта.

«Почему в список не попал Хабиб? Сложно ответить, потому что организация сама в праве решать, кого включать, а кого нет. Нужно смотреть на критерии, по которым был сделан выбор этих бойцов. Если разобраться, то бойцы, которые попали в список, провели больше боев. Например, Джон Джонс был самым молодым чемпионом. Каждый из них имеет какую-то особенность. Не думаю, что Хабиб особо расстроится, что его не включили в список», — сказал Шлеменко «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов начал выступление на турнирах UFC в 2012 году. Спортивную карьеру российский боец завершил после победы над американцем Дастином Гейджи в рамках турнира UFC 254. На тот момент статистика выступлений у Нурмагомедова была 29-0.

Александр Шлеменко
Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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