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Сегодня, 10:10

Президент UFC не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-3 лучших бойцов в истории

Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент UFC Дана Уайт назвал тройку величайших бойцов в истории. Он не включил в этот список российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс. Усман тоже подбирается к этому списку», — приводит слова Уайт BJPenn.

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. 33-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года. Спортсмен открыл свою лигу Eagle FC.

На счету Силвы 34 победы и 11 поражений в ММА. Один бой с его участием признан несостоявшимся. Бразилец был чемпионом UFC в среднем весе с 2006 по 2013 год. Сен-Пьер — бывший двукратный чемпион UFC в полусредней и средней весовой категории. Всего на счету канадского бойца 28 боев в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения. В активе Джонса в ММА 26 побед и одно поражение, а еще один его бой признан несостоявшимся.

Источник: https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/dana-white-reveals-his-top-three-mma-fighters-of-all-time/
Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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