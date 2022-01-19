Президент UFC не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-3 лучших бойцов в истории

Президент UFC Дана Уайт назвал тройку величайших бойцов в истории. Он не включил в этот список российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс. Усман тоже подбирается к этому списку», — приводит слова Уайт BJPenn.

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. 33-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года. Спортсмен открыл свою лигу Eagle FC.

На счету Силвы 34 победы и 11 поражений в ММА. Один бой с его участием признан несостоявшимся. Бразилец был чемпионом UFC в среднем весе с 2006 по 2013 год. Сен-Пьер — бывший двукратный чемпион UFC в полусредней и средней весовой категории. Всего на счету канадского бойца 28 боев в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения. В активе Джонса в ММА 26 побед и одно поражение, а еще один его бой признан несостоявшимся.