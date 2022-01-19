Экс-боец и комментатор UFC Дэн Харди объяснил, почему Ган выиграет у Нганну

Бывший боец и комментатор UFC Дэн Харди разобрал бой между Фрэнсисом Нганну и Сирилом Ганом. Аналитик объяснил, почему он не сомневается в победе Гана над Нганну.

«Я не удивлюсь, если Сирил Ган победит досрочно, но в поздних раундах, — сказал Харди Submission Radio. — Я думаю, что первые 90 секунд этого боя — это как подбрасывание монеты. В первые 90 секунд высока вероятность того, что Фрэнсис сможет оформить нокаут, но после этого порога чаща весов будет склоняться в сторону Сирила. Я думаю, что Ган трезво оценивает мощь Фрэнсиса, поэтому первые секунды будет стараться держаться от него подальше».

«Фрэнсис устает в поздних раундах. Вот тогда Сирил начнет оказывать на него давление. Я думаю, что в этом поединке его удары локтями сыграют ключевую роль, а также его удар коленом в прыжке, который мы видели в поединке против [Александра] Волкова... Я думаю, он будет чувствовать себя уверенно, чтобы пойти на этот риск, когда Фрэнсис начнет уставать. Вполне вероятно, что он победит техническим нокаутом в четвертом раунде или удушающим приемом сзади, когда Фрэнсис будет стоять на коленях, прислонившись к клетке, и выглядеть измученным и немного ментально сломленным».

Нганну и Ган сразятся в главном событии турнира UFC 270, который состоится в ночь на 23 января в Анахейме. Нганну (16 побед, 3 поражения) — неоспоримый чемпион UFC в тяжелом весе и бывший спарринг-партнер Сирила Гана (10 побед, 0 поражений).