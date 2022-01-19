Боец Яндиев: «Я не согласен с высказыванием Уайта. Хабиб обязан быть в списке лучших!»

Российский боец ММА Адам Яндиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в тройке величайших бойцов за историю лиги по версии главы абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта.

«Я полностью не согласен с высказыванием Даны. Хабиб — легендарнейший боец в истории UFC. Для нас он всегда будет величайшим, пускай они говорят все что угодно. Наши русские бойцы по духу сильнее всех, так было всегда. На мой взгляд, этот список должен быть таким: Нурмагомедов, Емельяненко, Джонс. У каждого человека свое мнение, пускай говорят что хотят про Хабиба. Я считаю, что этот боец обязан быть в списке лучших!» — сказал Яндиев «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов начал выступление на турнирах UFC в 2012 году. Спортивную карьеру российский боец завершил после победы над американцем Дастином Гейджи в рамках турнира UFC 254. На тот момент статистика выступлений у Нурмагомедова была 29-0.