Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:05

Боец Яндиев: «Я не согласен с высказыванием Уайта. Хабиб обязан быть в списке лучших!»

Антон Иванов
Адам Яндиев.
Фото Instagram

Российский боец ММА Адам Яндиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в тройке величайших бойцов за историю лиги по версии главы абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта.

«Я полностью не согласен с высказыванием Даны. Хабиб — легендарнейший боец в истории UFC. Для нас он всегда будет величайшим, пускай они говорят все что угодно. Наши русские бойцы по духу сильнее всех, так было всегда. На мой взгляд, этот список должен быть таким: Нурмагомедов, Емельяненко, Джонс. У каждого человека свое мнение, пускай говорят что хотят про Хабиба. Я считаю, что этот боец обязан быть в списке лучших!» — сказал Яндиев «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов начал выступление на турнирах UFC в 2012 году. Спортивную карьеру российский боец завершил после победы над американцем Дастином Гейджи в рамках турнира UFC 254. На тот момент статистика выступлений у Нурмагомедова была 29-0.

Адам Яндиев
Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тищенко назвал справедливым непопадание Хабиба в тройку лучших бойцов UFC

Шлеменко: «Не думаю, что Хабиб расстроится, что его не включили в список лучших бойцов UFC»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости