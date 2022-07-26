Ян объяснил, почему согласился на поединок с О'Мэлли: «Все бойцы из топ-5 распределены, желанные соперники заняты»

Российский боец Петр Ян рассказал об организации поединка против американца Шона О'Мэлли на UFC 280.

«Мы планировали драться с первой пятеркой, но все бойцы из топ-5 уже распределены и все желанные соперники заняты. Менеджеры думали над тем, чтобы бой был громкий, интересный, и в этом было заинтересовано UFC. Все мы знаем, что Шон О'Мэлли — это один из персонажей, которых UFC ведет, двигает и верит в них. Когда я сказал, что готов с ним подраться, мой менеджер как раз присутствовал в Лас-Вегасе и за ужином поговорил с матчмейкерами. Им понравилась эта идея. Поединок с О'Мэлли раскручен, интересен, и как боец он тоже мне интересен», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

У 29-летнего россиянина Яна 16 побед и 3 поражения в ММА. В своем последнем бою он проиграл раздельным решением судей американцу Алджамэйну Стерлингу на UFC 273.

На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед, одно поражение, и один бой был признан несостоявшимся.