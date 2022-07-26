Российский боец Петр Ян рассказал о рисках поединка против американца Шона О'Мэлли на UFC 280.

«Я бы не сказал, что кто-то со мной боится драться. Просто кому-то рано пока, где-то мне неинтересны бойцы по определенным моментам, по рейтингам. В принципе у меня нет желания ждать кого-то конкретного. Ждать, что тебе там дадут. Я никогда ничего не жду. Я привык действовать. Здесь то же самое — я просто действую. Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно, ты рискуешь своим местом... Но для меня это не имеет значения. Рейтинги, место... Мне без разницы. Он много говорил про нас, а тут мы бросили ему вызов. Потом у нас была личная переписка с ним, где мы кратко все обсудили», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

У 29-летнего россиянина Яна 16 побед и 3 поражения в ММА. В своем последнем бою он проиграл раздельным решением судей американцу Алджамэйну Стерлингу на UFC 273.

На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед, одно поражение, и один бой был признан несостоявшимся.