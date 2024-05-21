Шара Буллет подерется с Джоилтоном Латтербахом 22 июня в Саудовской Аравии

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) получил нового соперника взамен выбывшего Игоря Потери (20-6). Магомедов встретится с немцем Джоилтоном Латтербахом (38-9) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщил инсайдер Шон Биттер в соцсети X.

Главным боем турнира станет поединок между экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 10-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0).

Магомедов дебютировал в UFC с победы над Бруну Сильвой (23-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Латтербах идет на серии из четырех побед. Однако его бой против Магомедова будет дебютным в UFC.