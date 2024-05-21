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Сегодня, 07:50

Чарльз Оливейра принял вызов Колби Ковингтона: «Он много говорит»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) ответил на вызов четвертого номера рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-4).

«Он [Ковингтон] громкоголосый парень. Он много говорит. Так что давайте посмотрим. Почему бы и нет? Конечно, я готов перейти в другой вес. Если в этом есть смысл, если это будет полезно для меня, то почему бы и нет?» — сказал Оливейра Ag. Fight.

Ранее Ковингтон заявил, что он побьет Оливейру «в любом аспекте боя», в том числе в джиу-джитсу.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян (22-3) победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Колби Ковингтон
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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