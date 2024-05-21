Махачев: «После боя с Царукяном я перейду в полусредний вес»

Лучший боец UFC вне зависимости от категории и действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев считает, что только первый номер рейтинга в легком весе Арман Царукян заслужил бой за титул.

«Кто действительно заслужил бой за титул? Арман, потому что он занимает первую строчку рейтинга, и после поединка с ним, я думаю, моя работа в легком дивизионе будет выполнена. После боя с Арманом я планирую перейти в полусредний вес», — сказал Махачев в подкасте Weighing In.

Махачев (25-1) подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Царукян (22-3) победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.