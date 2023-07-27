Робби Лоулер готов вернуться в октагон: «Я никогда не скажу, что завязал с боями»

Экс-чемпион в полусреднем весе Робби Лоулер (30-16) заявил, что поединок с Нико Прайсом (15-7) может быть не последним.

«Я — боец. Я никогда не скажу, что завязал. Просто я чувствую себя в хорошей форме, и никогда не знаешь, что будет дальше. Я не тренируюсь, но я тягаю железо, бегаю, поддерживаю себя в форме. Я не собираюсь говорить «нет» следующим вызовам. Я чувствую себя прекрасно», — сказал Лоулер в эфире программы The MMA Hour.

Лоулер нокаутировал Прайса в первом раунде и объявил о завершении карьеры. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.