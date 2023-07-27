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Сегодня, 14:22

Дастин Порье рассказал, как Гейджи может его победить

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (29-7) считает, что если Джастин Гейджи (24-4) будет драться технично, то это сыграет против него.

«Да, я думаю, что он совершит ошибку, если будет проверять технику. Его лучшие шансы на победу — это если он поймает меня, когда я включу режим психа. Если он не будет спешить и действовать методично, я покажу уровень», — сказал Порье на пресс-конференции.

Порье и Гейджи подерутся за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
ММА
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