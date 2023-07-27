Алекс Перейра назвал бойца, у которого больше всего шансов победить Адесанью

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-2) считает, что шестой номер рейтинга в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) может побить чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью (24-2).

«Бой с Исраэлем Адесаньей — это всегда тяжелый поединок, но, как я показал, его можно победить, — сказал Перейра на пресс-конференции. — У Шона Стрикленда есть шанс. Если у кого-то и есть шансы против Адесаньи, то это у Стрикленда. 100 процентов, у Шона больше шансов победить Адесанью, чем у дю Плесси».

Стрикленд в прошлом бою победил Абусупьяна Магомедова (25-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.