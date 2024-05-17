Начинается основной кард турнира ACA 175 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Турнир по смешанным единоборствам возглавит бой Павла Гордеева и Артема Дамковского. Бойцы проведут 5-раундовый поединок в легком весе. Также в этот вечер состоится бой между Алексеем Полпудниковым и Лэнсом Палмером.

В прямом эфире видеотрансляцию вечера ММА покажут на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также смотреть ACA 175 можно на официальном сайте промоушена АСА. Следить за поединками можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ACA: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде