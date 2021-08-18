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Рефери UFC Годдард оценил произошедшее в первом бою Яна и Стерлинга

20:16
Рефери UFC Макр Годдард.
Рефери UFC Макр Годдард.
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Легендарный рефери UFC Макр Годдард прокомментировал поединок Петра Яна против Алджамейна Стерлинга, итогом которого стало скандальное поражение россиянина от американца.

«Будет неправильно, если я стану оценивать решение другого судьи. У поединка было несколько возможных вариантов продолжения, но судья был ближе всего к происходящему в клетке, поэтому он принял такое решение. К тому же UFC любит реванши — бойцы подогревают интерес к бою. Думаю, бой в Абу-Даби будет даже интереснее, чем их первый бой», — сказал Годдард представителям СМИ, включая «СЭ».

«Какой прогноз на реванш? Судьи не могут давать прогнозы. Я буду работать на этом турнире, поэтому не буду давать прогнозы», — добавил рефери.

В четвертом раунде Ян нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову оппонента. За это он был дисквалифицирован. Их повторный бой состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

В настоящее время Годдард находится в Казани, где проходит чемпионат Европы по ММА. Финальные поединки пройдут 20 августа.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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