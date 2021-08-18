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Рефери UFC Годдард — о самых ужасных боях, которые он судил: «Раздевались догола и бегали по клетке в таком виде»

20:39
Рефери UFC Марк Годдард (справа).
Рефери UFC Марк Годдард (справа).
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Рефери UFC Марк Годдард рассказал о самых ужасных боях, которые он судил за свою многолетнюю карьеру.

«Самые ужасные бои были не в UFC, а в более мелких промоушенах. Там вообще порой такая дичь творится, просто не все это замечают. Я видел парней, которые раздевались догола и бегали по клетке в таком виде, а люди вокруг сходили от этого с ума», — сказал Годдард СМИ, включая «СЭ».

Годдард сейчас находится в Казани, где проходит чемпионат Европы по ММА среди любителей. Финальные поединки пройдут 20 августа. Ожидается, что почетным гостем мероприятия станет Хабиб Нурмагомедов.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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