Рефери UFC Годдард — о самых ужасных боях, которые он судил: «Раздевались догола и бегали по клетке в таком виде»
20:39
Рефери UFC Марк Годдард рассказал о самых ужасных боях, которые он судил за свою многолетнюю карьеру.
«Самые ужасные бои были не в UFC, а в более мелких промоушенах. Там вообще порой такая дичь творится, просто не все это замечают. Я видел парней, которые раздевались догола и бегали по клетке в таком виде, а люди вокруг сходили от этого с ума», — сказал Годдард СМИ, включая «СЭ».
Годдард сейчас находится в Казани, где проходит чемпионат Европы по ММА среди любителей. Финальные поединки пройдут 20 августа. Ожидается, что почетным гостем мероприятия станет Хабиб Нурмагомедов.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю