Абубакар Нурмагомедов, боец полусреднего веса UFC и брат Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своих доходах.

«Сколько мне платит бренд энергетических напитков? Кто-то бы мечтал о такой зарплате, а для кого-то это мало. Но в любом положении я доволен. Я могу жить в Дагестане, у нас жизнь не такая дорогая, как в Москве. В Москве ты пойдешь где-нибудь покушать, и рублей 10 уходит. А в Дагестане я могу покушать с друзьями на 3-4 тысячи рублей. А здесь на одного столько. На троих 10-12 тысяч уходит. Мне хватает в Дагестане. Если не будет хватать, то мой кошелек — это Хабиб. Скажу ему, что деньги нужны (смеется)», — сказал Нурмагомедов в интервью Youtube-каналу «Вестник ММА».

Абубакар Нурмагомедов провел два боя в UFC, проиграв сабмишеном Давиду Заваде в ноябре 2019-го и выиграв решением у Джареда Гудена в марте этого года.