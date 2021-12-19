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Президент UFC Дана Уайт назвал самый ожидаемый бой 2022 года

18:59
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Президент UFC Дана Уайт назвал бой, который он ожидает в 2022 году больше остальных.

«На данный момент я больше всего жду боя Сириля Гана и Фрэнсиса Нганну, — рассказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Nignt 199. — Жду его с нетерпением. Оба тяжеловеса находятся на своем пике.

Один из них скользкий, отлично работает в стойке. Другой обладает сокрушительным ударом. Что может быть лучше?".

35-летний Нганну в своем последнем бою в марте этого года победил Стипе Миочича.

31-летний Ган является временным чемпионом. В авгуксте этого года он победил Деррика Льюиса.

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Роман Шишов все материалы автора
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