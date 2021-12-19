Скончался 27-летний боец Джордан Янг

19 декабря поступила информация, что скончался бывший боец промоушенов Bellator и PFL Джордан Янг. Причины смерти 27-летнего спортсмена не сообщаются, информирует MMA Junkie.

Эти данные подтвердил тренер бойца Дерик Сантос.

28 октября россиянин Омари Ахмедов потерпел досрочное поражение от Джордана Янга на турнире PFL.

Для 34-летнего Ахмедова это был дебют в PFL, а свой предыдущий бой он проиграл раздельным решением судей Брэду Таваресу на UFC 264.

Американец правым апперкотом в голову опрокинул россиянина на канвас в третьем раунде. Добивание не потребовалось, так как рефери дал отмашку.