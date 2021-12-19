Сегодня, 19 декабря, в Москве в рамках турнира Open Fighting Championship 15 состоится бой по правилам бокса между бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым и экс-чемпионом мира по боксу Русланом Проводниковым. Соперники проведут пять раундов.

Прямая трансляция боя состоится на matchtv.ru, начало прямого эфира — в 20.00 по московскому времени.

Проводников перевесил Багаутинова на официальной церемонии взвешивания: вес Руслана — 64,5 кг, Али — 63 кг.

На счету Проводникова 30 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений.

35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.