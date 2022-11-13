Алекс Перейра ответил на вызов Чимаева

Новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) заявил, что он готов выйти против любого, кого UFC поставят против него.

Ранее его вызвал на бой шведский боец Хамзат Чимаев.

— Хамзат Чимаев написал в Twitter, что хочет подраться с вами в Бразилии. Вам интересен этот поединок?

— Я готов драться со всеми. Сейчас я очень быстро эволюционирую. У меня отличная команда, вместе с которой я проделал отличную работу. Я готов драться с кем угодно.

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.