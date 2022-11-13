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Чимаев вызвал Перейру: «Я прикончу его в первом раунде. Погнали в Бразилию»

Чимаев вызвал нового чемпиона UFC в среднем весе Перейру
Руслан Минаев
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Шведский боец Хамзат Чимаев вызвал на бой нового чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейру.

«Дайте мне этого парня. Я прикончу его в первом раунде. Погнали в Бразилию, чемп. Легкие деньги», — написал Чимаев в соцсети.

Перейра победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в главном бою турнира UFC 281 в Нью-Йорке (США).

Чимаев в последнем бою задушил Кевина Холланда на турнире UFC 273.

Алекс Перейра
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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