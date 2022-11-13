Чимаев вызвал Перейру: «Я прикончу его в первом раунде. Погнали в Бразилию»
Чимаев вызвал нового чемпиона UFC в среднем весе Перейру
Шведский боец Хамзат Чимаев вызвал на бой нового чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейру.
«Дайте мне этого парня. Я прикончу его в первом раунде. Погнали в Бразилию, чемп. Легкие деньги», — написал Чимаев в соцсети.
Перейра победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в главном бою турнира UFC 281 в Нью-Йорке (США).
Чимаев в последнем бою задушил Кевина Холланда на турнире UFC 273.
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