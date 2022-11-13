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Сегодня, 12:34

Дастин Порье назвал имена потенциальных соперников

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) сообщил, что он может встретиться с Бенилом Дариушем (21-4) или Джастином Гэтжи (20-4). Об этом он сказал в интервью BT Sport.

— Сегодня был анонсирован бой Волкановски и Махачева. Каков ваш следующий шаг?

— Претендентов много. Дариуш на подъеме... мне нужно глянуть на рейтинг, чтобы понять, с кем нужно провести бой. Не нужно списывать со счетов Гэтжи. Мы могли бы закатить сумасшедший матч-реванш, еще одно лобовое столкновение. Но перед этим мне нужно немного отдохнуть. Посмотрим, не буду торопиться.

— Остались ли у вас незаконченные дела с Конором Макгрегором?

— Я не гонюсь за ним. Я оставил его позади. Посмотрим, что будет, но я уже побил его.

Порье победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Дастин Порье
UFC
ММА
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